В Минтруде РФ рассказали о способе получения выплаты на школьников

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Родители детей от 6 до 18 лет смогут получить выплату к 1 сентября только в безналичном формате. Об этом сообщается на сайте Минтруда РФ.
"Только безналично, на карту любой платежной системы. Поскольку выплата единовременная, для ее получения не требуется заводить карту платежной системы "Мир", – говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что Пенсионный фонд успеет обработать заявления и направить выплаты большей части семей 16 августа, поскольку они будут приниматься с 15 июля, а также благодаря тому, что многие родители получили предзаполненные заявления. Также в Минтруде напомнили, что заявления рассматриваются в течение пяти рабочих дней.
Ранее глава Минтруда Антон Котяков объяснил, что выплаты намечены на середину августа для того, чтобы семьи успели подготовить детей к школе.
2 июля Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате 10 тысяч рублей семьям с детьми в период с августа по декабрь 2021 года. Данная сумма положена одному из родителей (усыновителей, опекунов, попечителей) на каждого ребенка с российским паспортом в возрасте от 6 до 18 лет. Подать заявление на ее получение можно до 1 ноября.
Такую же выплату предоставят лицам с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет, имеющим российское гражданство и обучающимся по основным общеобразовательным программам, либо одному из их родителей.
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