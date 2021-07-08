Путин отметил плюсы совместного обучения мальчиков и девочек

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Владимир Путин рассказал о плюсах совместного обучения девочек и мальчиков.

11-летний финалист Всероссийского конкурса "Большая перемена" поделился с российским лидером своим проектом, согласно которому мальчики и девочки должны учиться раздельно, встречаясь лишь на некоторых общих занятиях и в столовой. По его мнению, такая форма обучения сможет помочь воспитать в мальчиках дух, а девочкам стать милее.

Комментируя задумку, президент заявил, что такой вид учебы вполне реален, но обратил внимание на мнение экспертов по этому вопросу. По его словам, на сегодняшний день специалисты отмечают большое количество положительных сторон совместного обучения детей.

"Они (дети. – Прим. ред.) с большим уважением начинают относиться друг к другу, помогать друг другу в текущей работе. Мальчики поддерживают девчонок, девочки проявляют свои лучшие качества и влияют таким образом на характер своих товарищей-мальчишек", – объяснил Путин.

Ранее президент поддержал участника конкурса "Большая перемена", который не смог сдержать слез из-за волнения во время выступления в ходе видеоконференции с финалистами. Мальчик презентовал Путину свой конкурсный проект, однако запнулся, когда рассказал о поддержке своих родителей в процессе работы над ним.

