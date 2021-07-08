Путин подбодрил школьника, который не смог сдержать слез во время общения с президентом

Путин подбодрил ребенка, который не смог сдержать слез во время общения с президентом

Владимир Путин поддержал 11-летнего школьника Даниила, который не смог сдержать слез из-за волнения во время выступления перед президентом в ходе видеоконференции с финалистами конкурса "Большая перемена".

Мальчик презентовал Путину свой конкурсный проект, однако запнулся, когда рассказал о поддержке своих родителей в процессе работы над ним.

"Наверняка мама и папа тебя слышат. То, что ты так переживаешь, с такой душой сейчас говоришь о том, что ты делаешь, подчеркивает лишний раз твое доброе отношение к твоим близким. Это очень хорошо, ты не стесняйся этих слез, не надо стесняться. Все хорошо", – заявил Путин.

После этих слов Даниил продолжил описание своего проекта "Школа аристократа", который предполагает создание учебного заведения с раздельным обучением мальчиков и девочек. По задумке школьника, такой формат обучения позволит воспитать в мальчиках дух, а девочкам стать милее.

Путин отметил, что создание такой школы вполне реально, однако посоветовал Даниилу изучить мнение специалистов, считающих, что совместный формат обучения мальчиков и девочек имеет большое количество плюсов.

Ранее Путин поздравил выпускников с окончанием школы, отметив, что перед молодежью страны сейчас открывается динамичный и увлекательный мир с большим количеством возможностей. Президент отметил, что в России появляется все больше представляющих интерес проектов и площадок, благодаря которым молодые люди могут найти свое призвание, реализоваться в профессии, раскрыть лучшие качества, найти друзей и единомышленников.