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Путин поздравил выпускников российских школ
Владимир Путин поздравил выпускников с окончанием школы, отметив, что перед молодежью страны сейчас открывается динамичный и увлекательный мир с большим количеством возможностей.
"Перед вами, перед всем молодым поколением России сейчас огромное пространство возможностей, динамичный, увлекательный мир, где можно добиться очень многого. Все, что для этого нужно, – энергия, настойчивость, целеустремленность, – у вас, не сомневаюсь, есть", – подчеркнул глава государства в видеообращении к выпускникам.
Путин отметил, что в России появляется все больше представляющих интерес проектов и площадок, благодаря которым молодые люди могут найти свое призвание, реализоваться в профессии, раскрыть лучшие качества, найти друзей и единомышленников.
Российский лидер пожелал выпускникам не упускать эти возможности, в полной мере реализуя свои таланты и способности. При этом он подчеркнул, что сейчас все сферы жизни стремительно меняются, так что важно постоянно улучшать собственные знания.
Он выразил уверенность, что выпускники стремятся к тому, чтобы приносить пользу стране и обществу.
"Хочу, чтобы вы знали: предстоящие победы, достижения каждого из вас – а они непременно будут – это успех всей нашей страны, ее развитие на долгие-долгие годы вперед, продолжение тех великих славных традиций, которыми мы все по праву гордимся. Верю в вашу энергию, в ваши таланты, в доброту и чистоту ваших помыслов, в то, что вам под силу покорить любые вершины", – сказал президент.
Глава государства добавил, что каждому из выпускников предстоит пройти свой путь и осуществить свои планы. Он пожелал молодым людям удачи при поступлении в вузы, в дальнейшей учебе и будущей работе.
Президент напомнил, что все годы в школе об учениках заботились их наставники, поддерживая словом и делом.
"Учительский труд, служение будущему действительно вдохновляют. Думаю, многие из вас решили посвятить себя именно этому благородному делу, чтобы через несколько лет вернуться в школу, но уже в качестве учителей", – заключил Путин.
Ранее сообщалось, что социальная сеть "ВКонтакте" проведет крупнейший онлайн-выпускной в России.
С окончанием школы ребят поздравят Филипп Киркоров, Слава Мэрлоу, Даня Милохин и другие звезды. С артистами выпускники смогут пообщаться лично – в формате видеозвонков. Будут интерактивы от блогеров и конкурсы с призами.
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