"ВКонтакте" проведет онлайн-выпускной

Крупнейший онлайн-выпускной в России проведет социальная сеть "ВКонтакте". Трансляция начнется 25 июня в 17:30 в сообществе "Официальные страницы "ВКонтакте".

С окончанием школы ребят поздравят Филипп Киркоров, Слава Мэрлоу, Даня Милохин и другие звезды. С артистами выпускники смогут пообщаться лично – в формате видеозвонков. Будут интерактивы от блогеров и конкурсы с призами.

В конце трансляции ведущие передадут эстафету другому масштабному празднику – "Алым парусам" в Петербурге. Для выпускников создадут безопасную санитарную зону, куда войдут Дворцовая площадь и набережные. Доступ для посторонних зрителей (горожан и туристов) будет закрыт. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.