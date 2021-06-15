В Петербурге прошла репетиция праздника выпускников "Алые паруса"

Санкт-Петербург готовится к главному празднику выпускников "Алые паруса". В ночь на вторник в акватории Невы прошла репетиция красочного шоу. Из-за этого изменился график разводки Троицкого моста.

В социальных сетях появились яркие фото и видео с парусником, который станет центральной фигурой праздника.

Как пишут местные СМИ, в этом году традиционный выпускной питерских школьников обещали провести в обычном, а не онлайн-формате даже несмотря на дополнительные ограничения, которые ввели в Северной столице.

Ранее там отказались от "Бала выпускников". Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.