Специалисты устанавливают причины гибели дельфинов и птиц на Черноморском побережье

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов
Случаи гибели птиц и морских животных с конца февраля фиксируются на побережье Черного моря от Анапы до Туапсе. Данной ситуацией занимаются специалисты Судебно-экспертной палаты России, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на председателя регионального отделения СЭП России Павла Ткаченко.
"К нам обратилась инициативная группа экологов и активных граждан с просьбой провести исследование и по возможности установить причины феномена, связанного с гибелью фауны в Черноморском регионе", – уточнил Ткаченко. По его словам, в будущем будут организованы мероприятия, необходимые для установления обстоятельств гибели животных.
Скоро эксперты начнут обследование местности в районе Новороссийска. Там ранее нашли свыше 800 погибших водоплавающих птиц.
"Мертвых птиц и морских животных, дельфинов в этом году по берегу моря очень много. Иногда даже трудно подсчитать. Есть разные оценки причин", – пояснил Ткаченко. Например, в некоторых случаях смерти объясняют продолжительной зимой, обратил внимание он.
"Но вода даже в самые аномальные холода в конце февраля не охлаждалась ниже 10 градусов по Цельсию, что никак не мешало выживать", – считает Ткаченко.
В будущем там планируют взять пробы воды загрязненной почвы и выполнить замеры, касающиеся обеспечения техносферной безопасности.
Ранее говорилось, что разлив нефтепродуктов не нанес экологии Владимирской области серьезного вреда. Инцидент произошел в районе станции "Новки-1".
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