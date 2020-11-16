Разлив нефтепродуктов не нанес экологии Владимирской области серьезного вреда

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Разлив нефтепродуктов в результате схода вагонов во Владимирской области не нанес серьезного вреда экологии, сообщает ТАСС со ссылкой на первого вице-губернатора региона Александра Ремига.

"Ни к каким страшным последствиям эта ситуация не приведет, на первый взгляд специалистов. <…> Там ничего катастрофического не происходит с экологической точки зрения", – заявил Ремига.

Он добавил, что в настоящий момент необходимо сделать поправку на темное время суток. Однако, по словам Ремиги, специалисты планируют ликвидировать последствия аварии в кратчайшие сроки.

Инцидент произошел в районе станции "Новки-1". С рельсов сошли 12 цистерн с мазутом. В результате инцидента также были нарушены габариты двух путей. Сообщалось о смерти одного человека вследствие происшествия.

На месте аварии образовались два нефтяных пятна площадью 2,5 и 10 тысяч квадратных метров. Специалисты компании "РЖД" прибыли для организации работ по предотвращению экологического ущерба.