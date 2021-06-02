Всероссийский выпускной в вузах РФ пройдет в смешанном формате 10 июля

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Всероссийский выпускной в российских вузах в этом году пройдет в смешанном формате 10 июля. Об этом сообщила замглавы Минобрнауки РФ Елена Дружинина.

"У нас будет смешанный формат всероссийского студенческого выпускного 10 июля", – приводит ее слова ТАСС.

Ранее депутат Госдумы Геннадий Онищенко отмечал, что антиковидные правила не должны испортить праздник выпускникам. По его словам, за ограничениями можно прятаться бесконечно, а стране нужно показать, что жизнь продолжается.

При этом депутат подчеркнул значимость вакцинации перед мероприятием.

