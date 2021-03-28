В Госдуме предложили провести выпускные в очном формате

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Выпускные школьников в этом году стоит провести в очном формате, заявил радиостанции "Говорит Москва" депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

Он отметил, что антиковидные правила не должны испортить праздник выпускникам. По его словам, за ограничениями можно прятаться бесконечно, а стране нужно показать, что жизнь продолжается.

При этом депутат подчеркнул значимость вакцинации перед мероприятием. Он рекомендовал учителям и родителям сделать прививки от коронавируса.

"Вот их можно в какой-то мере ограничивать, чтобы они не кормили с ложечки свое маленькое, горячо любимое чудо, которому исполняется 18 лет. Пусть отдыхают и проводят свои праздники радости, они это заслужили. А мы их должны защитить", – сказал Онищенко.

Всероссийский студенческий выпускной в этом году посвятят теме "С наукой в сердце". Мероприятие запланировано на июнь-июль.

