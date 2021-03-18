Всероссийский студенческий выпускной в 2021 году посвятят теме науки

Фото: Москва 24/Игорь Иванко
Всероссийский студенческий выпускной в этом году посвятят теме "С наукой в сердце". Об этом говорится в плане основных мероприятий по проведению в России Года науки и технологий в 2021 году.
Мероприятие запланировано на июнь-июль. Помимо этого, 1 сентября состоится Всероссийский открытый урок в День знаний "Современная российская наука". Ответственными исполнителями назначили Минобрнауки и Минпросвещения РФ.
Всего премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил более 85 мероприятий, посвященных Году науки и технологий. Одним из ключевых станет запуск нового производства вакцины от коронавируса на базе центра имени Чумакова.
Также запланировано открытие площадки для производства рекомбинантных препаратов на базе Санкт-Петербургского НИИ вакцин и сывороток и запуск самого мощного в стране термоядерного реактора Т15-МД, к которому готовятся в Курчатовском институте.
В мае в России стартует мультимедийный проект "100 вопросов ученому". Это цикл выступлений ведущих исследователей, которые в формате дискуссии будут обсуждать актуальные научные проблемы и достижения.
Также в течение года в российских городах будут проходить открытые лекции заслуженных и молодых ученых.
По инициативе Владимира Путина 2021 год был объявлен Годом науки и технологий. Глава государства отметил огромный труд людей, которые работают в данных сферах. По его словам, их вклад в развитие страны заслуживает особого государственного и общественного признания.
Главная цель такого решения в привлечении талантливой молодежи в сферу науки и технологий. Также стоит задача рассказать о научных достижениях российских ученых.
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