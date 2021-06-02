В РФ прорабатывают возможность перевода в другой вуз с сохранением бюджетного места

11:15
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В Минобрнауки России прорабатывают возможность для студентов при переводе из одного вуза в другой сохранять за собой бюджетное место. Об этом сообщила заместитель главы министерства Елена Дружинина.
По ее словам, в настоящее время места выделяются университетом.
"Мы идем дальше, чтобы была возможность у студентов выбирать и университет, чтобы можно было перевестись с бюджетным местом из одного вуза в другой университет, даже в другой регион", – цитирует Дружинину ТАСС.
Ранее сообщалось, что аккредитация и лицензия для вузов могут стать бессрочными. Такую идею обсуждали на совещании Рособрнадзора с ректорами и проректорами университетов РФ.
Новая модель разрабатывалась при активном участии профессионального сообщества, в процессе этой работы учитывались пожелания вузов. Отмечалось, что новая модель должна отвечать актуальным мировым тенденциям и не должна препятствовать развитию отечественной высшей школы.
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