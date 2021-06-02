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Аккредитация вузов станет бессрочной с 1 марта 2022 года, сообщает пресс-служба Рособрнадзора.

"При этом мы должны контролировать образовательные организации, которым такая преференция предоставляется", – отметила замруководителя Рособрнадзора Светлана Кочетова.

В марте стало известно, что аккредитация и лицензия для вузов могут стать бессрочными. Такую идею обсуждали на совещании Рособрнадзора с ректорами и проректорами университетов РФ.

Новая модель разрабатывалась при активном участии профессионального сообщества, в процессе этой работы учитывались пожелания вузов. Отмечалось, что новая модель должна отвечать актуальным мировым тенденциям и не должна препятствовать развитию отечественной высшей школы.