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Общество

23 апреля, 19:19

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Член ЦК КПРФ отреагировал на предложение похоронить Ленина на Курилах

Ленин на островах: как в КПРФ восприняли идею похоронить вождя на Курилах
общество

В Москве с 23 апреля по 14 мая Мавзолей Ленина будет закрыт для посетителей из-за подготовки ко Дню Победы. В то же время в России вновь прозвучало предложение придать тело вождя земле. На сей раз – на Курилах. Разбираемся, стоит ли трогать символ революции.

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Путь на Итуруп

Депутат городской думы Южно-Сахалинска Александр Анистратов выступил с предложением придать тело Ленина земле на Курилах, например на острове Итуруп. По словам парламентария, ему не нравится, что вождь до сих пор находится в центре страны на всеобщем обозрении.

"Мне, как православному человеку, это претит. Не нравится мне то, что рядом с Кремлем лежит тело. Причем лежит для всеобщего обозрения, а многие ему вроде как даже поклоняются. Бесовщина какая-то и идолопоклонство", – написал Анистратов в своем Instagram.

По мнению депутата, захоронение тела вождя на Итурупе решит сразу несколько проблем. В частности, станет дополнительным аргументом в переговорах с Японией по Курильским островам, указывает он. Кроме того, это привлекло бы в регион туристов, что принесло бы в бюджет дополнительные деньги.

Дискуссии вокруг Мавзолея Ленина не утихают уже давно. В декабре 2019 года во время традиционной пресс-конференции Владимир Путин высказался против выноса тела вождя.

Он был не государственный деятель, а революционер. Наше государство было строго централизованным, унитарным. Они связали будущее страны с будущим своей собственной партии. Партия начала разваливаться – и страна за ней посыпалась. Это наследие дает о себе знать до сих пор. Не нужно трогать.
Владимир Путин
президент РФ

Путин добавил, что для многих людей это важная память. А обществу следует "просто идти вперед", подчеркнул президент. Схожая точка зрения и у лидера партии "Справедливая Россия" Сергея Миронова.

"Лично у меня негативное отношение к роли Ленина в истории России, но я уважаю своих соотечественников старшего поколения, для которых Ленин и мавзолей – это нечто святое. Я считаю, что эту тему лучше не трогать", – сказал он в сентябре 2020 года.

При этом существует немало сторонников захоронения Ленина. Глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион в октябре 2020 года заявил, что тело вождя должно быть предано земле.

"Я не сомневаюсь в том, что раньше или позже тело этого человека будет захоронено. Другое дело, когда это произойдет, при каких обстоятельствах это произойдет", – сказал он.

А в Заксобрании Ленинградской области в ноябре 2018 года предлагали заменить тело Ленина в мавзолее восковой копией. При этом настоящие останки вождя предать земле. С соответствующей инициативой выступил депутат Заксобрания региона Владимир Петров.

"К положительным последствиям этого шага можно отнести значительную бюджетную экономию, которая образуется от завершения проведения дорогостоящих процедур по поддержанию тела Владимира Ленина в текущем состоянии", – отметил тогда он.

Прощальную процессию Петров предлагал организовать в 2024 году, к 100-летию смерти Ленина.

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Только Москва и Красная площадь?

Член ЦК КПРФ Вячеслав Тетекин в разговоре с Москвой 24 высказался по поводу заявления сахалинского депутата. Инициативу Анистратова он отнес к серии "странных" предложений.

"Разумеется, у нас свобода слова в стране. Каждый может выдвигать любые идеи. Человеку не запретишь генерировать что-то подобное. Но это из разряда более странных предложений. Поэтому тут и комментировать даже нечего", – заявил Тетекин.

Если бы Ленина захоронили на Курилах, японцы не отстали бы от островов. Им какая разница? С удвоенной энергией стали бы дербанить. Разговоры про "отстали бы" – это просто смешно.
Вячеслав Тетекин
член ЦК КПРФ

"Предположить, что для японцев могила Ленина представляла бы хоть какую-то ценность – из разряда ненаучной фантастики. Это для нас это нечто святое, а для них Ленин – абсолютно чуждое политическое явление", – добавил собеседник Москвы 24.

Скептически Тетекин отнесся и к тезису про увеличение количества туристов на Сахалин из-за переноса тела вождя революции. Он напомнил, что Мавзолей Ленина на Красной площади – это всемирно известный памятник архитектуры.

"Если это все перенести на Курилы, возникнет непонятно что. Конечно, к телу Ленина почет и уважение будет сохраняться. Но сам по себе мавзолей как архитектурный ансамбль и точка привлечения туристов – это только Москва и Красная площадь", – резюмировал член ЦК КПРФ.

Мавзолей Ленина закроют до 14 мая в связи с празднованием Дня Победы

В свою очередь, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов в беседе с Москвой 24 предположил, что такие важные с точки зрения исторической памяти решения должен принимать точно не депутат из Сахалинской области.

"Это не первое заявление подобного рода. Например, до этого несколько лет назад предлагали переместить мавзолей в Ульяновск. Эта тема давно находится в фокусе подобных в достаточной степени спекулятивных политических рассуждений. И многие политики разной политической ориентации стремятся "набрать очки" на обсуждении этого непростого вопроса", – рассуждает Шаповалов.

Очевидно, что в нашем обществе существуют и сторонники, и противники идей Ленина. Обсуждение подобной темы, особенно если оно происходит таким экстравагантным способом, способствует возникновению конфликтов в ситуации относительной стабильности. Конечно, к подобного рода изменениям нужно относиться очень осторожно.
Владимир Шаповалов
заместитель директора Института истории и политики МПГУ

По словам Шаповалова, для решения таких вопросов требуется общественное мнение. В тех или иных видах их нужно ставить на голосование, отметил эксперт. Подобные вещи не могут приниматься волюнтаристским решением одного человека или группы лиц, заключил политолог.

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