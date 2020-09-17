Опрос показал отношение россиян к идее захоронения Ленина

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Cервис SuperJob выяснил отношение россиян к идее похоронить вождя революции Владимира Ленина, сообщает RT.

В частности, 40% опрошенных считают, что тело Ленина нужно скорее захоронить на кладбище. 22% поддерживают решение оставить его тело в Мавзолее.

17% выступают за захоронение тела Ленина, но только тогда, когда уйдет поколение, для которого он по-прежнему дорог.

Всего в опросе приняли участие 1,6 тысячи россиян.

Ранее Союз архитекторов России объявил конкурс на лучшую концепцию мавзолея на Красной площади на случай, если тело Владимира Ленина захоронят. Участников просили учитывать, что здание находится под охраной ЮНЕСКО и обеспечивает гармоничную связь Красной площади с Кремлем.

Общество неоднозначно восприняло такую идею. Оно разделилось на два лагеря: за захоронение и против него. После этого президент Союза архитекторов Николай Шумаков сообщил об отмене конкурса по реиспользованию мавзолея.

Президент России Владимир Путин ранее говорил, что тело вождя лучше не трогать, так как для многих людей это важная память.

Революционер, создатель СССР и теоретик марксизма скончался 21 января 1924 года. Тело Ленина после смерти было забальзамировано и помещено в мавзолей на Красной площади.

