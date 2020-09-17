Опрос показал отношение россиян к идее захоронения Ленина

Фото: ТАСС/Станислав Красильников
Cервис SuperJob выяснил отношение россиян к идее похоронить вождя революции Владимира Ленина, сообщает RT.
В частности, 40% опрошенных считают, что тело Ленина нужно скорее захоронить на кладбище. 22% поддерживают решение оставить его тело в Мавзолее.
17% выступают за захоронение тела Ленина, но только тогда, когда уйдет поколение, для которого он по-прежнему дорог.
Всего в опросе приняли участие 1,6 тысячи россиян.
Ранее Союз архитекторов России объявил конкурс на лучшую концепцию мавзолея на Красной площади на случай, если тело Владимира Ленина захоронят. Участников просили учитывать, что здание находится под охраной ЮНЕСКО и обеспечивает гармоничную связь Красной площади с Кремлем.
Общество неоднозначно восприняло такую идею. Оно разделилось на два лагеря: за захоронение и против него. После этого президент Союза архитекторов Николай Шумаков сообщил об отмене конкурса по реиспользованию мавзолея.
Президент России Владимир Путин ранее говорил, что тело вождя лучше не трогать, так как для многих людей это важная память.
Революционер, создатель СССР и теоретик марксизма скончался 21 января 1924 года. Тело Ленина после смерти было забальзамировано и помещено в мавзолей на Красной площади.
Специалист рассказал, в каком состоянии находится тело Ленина в мавзолее
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: