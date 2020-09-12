Союз архитекторов России объявил конкурс концепций Мавзолея без Ленина

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Союз архитекторов России объявила конкурс на лучшую концепцию Мавзолея на Красной площади на случай, если тело Владимира Ленина захоронят, сообщает "Коммерсант".

Организаторы конкурса считают, что нахождение тела Ленина в "самом сердце страны" противоречит современным представлениям о вечной памяти. Кроме того, они назвали это нарушением русской православной традиции, а также воли самого вождя.

В то же время участников просят учитывать, что Мавзолей как здание находится под охраной ЮНЕСКО и обеспечивает гармоничную связь Красной площади с Кремлем.

В Союзе предлагают сделать Мавзолей филиалом Государственного музея архитектуры имени Щусева и разместить там экспозицию об истории проектирования всех версий здания.

Также участникам конкурса предлагают составить генеральный план с маршрутом, связывающим Мавзолей с музеем на Воздвиженке.

Регистрация участников конкурса будет проводиться до 19 октября, а результаты объявят 13 ноября. В состав жюри пригласили главу Минкульта Ольгу Любимову, лидеров КПРФ и "Справедливой России" Геннадия Зюганова и Сергея Миронова. При этом неясно, приняли ли они приглашение.

Ранее лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский выступил с предложением продать "мумию" российского политического деятеля Владимира Ленина.

Политик посчитал, что благодаря такой "сделке" бюджет получит огромные деньги.

Захоронить тело Ленина призвал и глава Чечни Рамзан Кадыров. По его мнению, такое решение было бы самым верным с исторической точки зрения.

Президент России Владимир Путин заявил, что тело вождя лучше не трогать, так как для многих людей это важная память.

Революционер, создатель СССР и теоретик марксизма скончался 21 января 1924 года. Тело Ленина после смерти было забальзамировано и помещено в мавзолей на Красной площади.

