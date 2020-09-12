Союз архитекторов России объявил конкурс концепций Мавзолея без Ленина

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Союз архитекторов России объявила конкурс на лучшую концепцию Мавзолея на Красной площади на случай, если тело Владимира Ленина захоронят, сообщает "Коммерсант".
Организаторы конкурса считают, что нахождение тела Ленина в "самом сердце страны" противоречит современным представлениям о вечной памяти. Кроме того, они назвали это нарушением русской православной традиции, а также воли самого вождя.
В то же время участников просят учитывать, что Мавзолей как здание находится под охраной ЮНЕСКО и обеспечивает гармоничную связь Красной площади с Кремлем.
В Союзе предлагают сделать Мавзолей филиалом Государственного музея архитектуры имени Щусева и разместить там экспозицию об истории проектирования всех версий здания.
Также участникам конкурса предлагают составить генеральный план с маршрутом, связывающим Мавзолей с музеем на Воздвиженке.
Регистрация участников конкурса будет проводиться до 19 октября, а результаты объявят 13 ноября. В состав жюри пригласили главу Минкульта Ольгу Любимову, лидеров КПРФ и "Справедливой России" Геннадия Зюганова и Сергея Миронова. При этом неясно, приняли ли они приглашение.
Ранее лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский выступил с предложением продать "мумию" российского политического деятеля Владимира Ленина.
Политик посчитал, что благодаря такой "сделке" бюджет получит огромные деньги.
Захоронить тело Ленина призвал и глава Чечни Рамзан Кадыров. По его мнению, такое решение было бы самым верным с исторической точки зрения.
Президент России Владимир Путин заявил, что тело вождя лучше не трогать, так как для многих людей это важная память.
Революционер, создатель СССР и теоретик марксизма скончался 21 января 1924 года. Тело Ленина после смерти было забальзамировано и помещено в мавзолей на Красной площади.
Жириновский предложил продать "мумию" Ленина
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: