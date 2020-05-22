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Москва 24

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Общество

07:56

Жириновский предложил продать "мумию" Ленина

общество политика культура город

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский выступил с предложением "продать мумию" российского политического деятеля Владимира Ленина.

Политик посчитал, что благодаря такой "сделке" бюджет получит огромные деньги: "Покупатели найдутся: Китай, Вьетнам или какой-нибудь коммунист".

Жириновский заметил в Twitter, что "Ленин в хорошем состоянии, мумифицировали всего-то 96 лет назад".

Революционер, создатель СССР и теоретик марксизма скончался 21 января 1924 года. Тело Ленина после смерти было забальзамировано и помещено в мавзолей на Красной площади.

Ранее захоронить тело Ленина призвал глава Чечни Рамзан Кадыров. По его мнению, такое решение было бы самым верным с исторической точки зрения.

Президент России Владимир Путин заявил, что тело вождя лучше не трогать, так как для многих людей это важная память.

Путин высказался против выноса тела Ленина из Мавзолея

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