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Общество

13:25

Путин высказался против выноса тела Ленина из Мавзолея

власть общество

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин прокомментировал разговоры о необходимости перезахоронения Ленина и заявил, что тело вождя лучше не трогать, а обратить внимание на актуальные проблемы. Об этом глава государства рассказал во время традиционной пресс-конференции.

"Он был не государственный деятель, а революционер. Наше государство было строго централизованным, унитарным. Они связали будущее страны с будущим своей собственной партии. Партия начала разваливаться – и страна за ней посыпалась. Это наследие дает о себе знать до сих пор. Не нужно трогать", – отметил российской лидер.

Президент добавил, что для многих людей это важная память, поэтому обществу следует "просто идти вперед".

В конце минувшего года захоронить тело Ленина призвал глава Чечни Рамзан Кадыров. По его мнению, такое решение было бы самым верным с исторической точки зрения. В то же время он подчеркнул, что решать этот вопрос должен Владимир Путин.

В свою очередь, лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал "болтовней" разговоры о необходимости перезахоронения Ленина и заявил, что не позволит разрушить мавзолей на Красной площади.

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