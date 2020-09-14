Союз архитекторов отменил конкурс по реиспользованию Мавзолея Ленина

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Президент Союза архитекторов России Николай Шумаков сообщил об отмене конкурса по реиспользованию Мавзолея Владимира Ленина на Красной площади.

"Конкурс вызвал много негатива. Многое переврано, как будто мы хотим снести мавзолей и вынести тело Ленина. Надоело оправдываться. Мы приняли решение закрыть этот конкурс", – рассказал он.

Президент союза отметил, что основной идеей мероприятия было сохранение мавзолея. Конкурс идей проводился на тот случай, если тело вождя будет вынесено.

"Давно не получал столько негатива. В ближайшие года мы точно не планируем возобновлять конкурс", – добавил Шумаков.

Ранее Союз архитекторов России объявил конкурс на лучшую концепцию мавзолея на Красной площади на случай, если тело Владимира Ленина захоронят. Участников просили учитывать, что здание находится под охраной ЮНЕСКО и обеспечивает гармоничную связь Красной площади с Кремлем.

Члены Союза предлагали сделать мавзолей филиалом Государственного музея архитектуры имени Щусева и разместить там экспозицию об истории проектирования всех версий здания.

Общество неоднозначно восприняло такую идею. Оно разделилось на два лагеря: за и против захоронения.