Союз архитекторов РФ не рассматривает снос Мавзолея имени Ленина

Глава союза архитекторов РФ Николай Шумаков объяснил, что конкурс на лучшую концепцию ре-использования Мавзолея имени Ленина не предполагает его снос.

"Это не политический конкурс. Мы не собираемся сносить Мавзолей. Предлагаем подумать над тем, как можно использовать здание, когда все-таки через 50 лет тело Ленина вынесут. В последнее время идут какие-то поползновения по сносу мавзолея, а мы переживаем за его судьбу", – отметил Шумаков.

Союз архитекторов считает, что здание можно использовать как филиал музея архитектуры имени Щусева.

Ранее сообщалось, что Союз архитекторов России объявил конкурс концепций Мавзолея без Ленина. Участников просят учитывать, что Мавзолей как здание находится под охраной ЮНЕСКО и обеспечивает гармоничную связь Красной площади с Кремлем.

Регистрация участников конкурса будет проводиться до 19 октября, а результаты объявят 13 ноября. В состав жюри пригласили главу Минкульта Ольгу Любимову, лидеров КПРФ и "Справедливой России" Геннадия Зюганова и Сергея Миронова.