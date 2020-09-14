В Союзе архитекторов России предлагают придумать концепцию Мавзолея без Ленина

Союз архитекторов России объявил конкурс на лучшую концепцию использования Мавзолея Ленина

Союз архитекторов России объявил конкурс на лучшую концепцию реиспользования Мавзолея Ленина на Красной площади. Дискуссии о судьбе тела вождя периодически оживают, и хотя в самом объявлении о конкурсе не говорилось ни о возможном сносе, ни о переносе тела, общество разделилось на два лагеря: за и против захоронения.

Мавзолей Ленина с первого дня работы посетили более 120 миллионов человек – и это при том, что население России – порядка 150 миллионов. На конкурс по реиспользованию мавзолея поступило уже несколько десятков заявок. В качестве альтернативы россияне предлагают использовать памятник под коворкинг или кафе, если вдруг вождя решат перезахоронить.

"Провокация", – так сам факт объявления назвал лидер КПРФ Геннадий Зюганов. "Подчеркну, ничего, кроме презрения, эти "пляски" вызвать не могут", – написал он у себя в Twitter.

"Посмотрите на орден Победы, на орден Славы – на всех них есть Мавзолей Ленина. Он стал местом, куда бросали знамена поверженной германской армии. Это наша история, это наши традиции", – отметил первый секретарь севастопольского городского комитета ЛКСМ РФ Александр Череменов.

В свою очередь, представитель организатора конкурса, руководитель Союза архитекторов РФ Николай Шумаков заявил, что никакой политики тут нет, это всего лишь творческий конкурс.

"Мы не собираемся ни сносить его, ни выносить тело Ленина, – объяснил он. – Мы лишь пытаемся архитектурно осмыслить судьбу мавзолея. Одно из кураторских мероприятий – это осмысление пространства Мавзолея Ленина в том случае, если через 50, 100, 200 лет тело Ленина будет вынесено из мавзолея и будет захоронено, как он и завещал, рядом с матерью, на Волковском кладбище".

Историки утверждают, что вопрос о способе захоронения вождя единогласно не могут решить со дня его смерти. Во времена перезахоронения Сталина желающих предать Ленина земле было достаточно. Главная претензия к мавзолею – неправославно, но с этим согласны не все.

"Его тело находится ниже уровня земли. А захоронение в виде прозрачного купола, саркофага – это технические детали. Зайдите в Успенский собор. Там похоронены многие великие князья, погребены. Там примерно такая же картина", – рассказал историк Александр Серегин.

Подать свои заявки на конкурс могут не только именитые архитекторы, но и начинающие дизайнеры, даже студенты. С точки зрения Союза архитекторов, это должно стать всенародным "мозговым штурмом", конкурсом идей, которые в будущем можно будет взять за основу реального проекта. Заявки можно подавать до 19 октября.

Ранее лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский выступил с предложением продать "мумию" российского политического деятеля Владимира Ленина. Политик посчитал, что благодаря такой "сделке" бюджет получит огромные деньги.

Захоронить тело Ленина призвал и глава Чечни Рамзан Кадыров. По его мнению, такое решение было бы самым верным с исторической точки зрения.