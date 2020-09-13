Зюганов раскритиковал идею переделки Мавзолея Ленина

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов раскритиковал предложение Союза архитекторов провести конкурс на лучший проект по ре-использованию здания Мавзолея Ленина.

"О новой провокации против Мавзолея Ленина от неких архитекторов. Еще раз подчеркну: ничего, кроме презрения, эти "пляски" вызвать не могут", – написал он в Twitter.

Ранее Зюганов заявил, что никого из организаторов подобных конкурсов не пустит в здание и пообещал "погнать их оттуда". По словм политика, предложения вынести Ленина из Мавзолея могут "поджечь Россию".

Глава союза архитекторов РФ Николай Шумаков пояснил, что идея конкурса состоит в том, чтобы создать банк проектов, "когда все-таки через 50 лет тело Ленина вынесут".

По его словам, в последнее время "идут какие-то поползновения по сносу мавзолея, а мы переживаем за его судьбу". Союз архитекторов считает, что здание можно использовать как филиал музея архитектуры имени Щусева.

Организаторы полагают, что нахождение тела Ленина в "самом сердце страны" противоречит современным представлениям о вечной памяти. Кроме того, они назвали это нарушением русской православной традиции, а также воли самого вождя.

Итоги подведут на фестивале "Зодчество", который пройдет в Москве с 11 по 13 ноября в "Гостином дворе".

Союз архитекторов организовал конкурс по переустройству Мавзолея

До этого лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский выступил с предложением продать "мумию" Ленина. Политик посчитал, что благодаря такой "сделке" бюджет получит огромные деньги.

Захоронить тело Ленина, в свою очередь, призвал глава Чечни Рамзан Кадыров. По его мнению, такое решение было бы самым верным с исторической точки зрения.

Президент России Владимир Путин заявлял, что тело вождя лучше не трогать, так как для многих людей это важная память.

Революционер, создатель СССР и теоретик марксизма скончался 21 января 1924 года. Тело Ленина после смерти было забальзамировано и помещено в мавзолей на Красной площади.