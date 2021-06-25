Климатолог оценил вероятность повторения в Москве аномальной жары лета 2010 года

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Ситуация с аномально жаркой погодой, которая наблюдалась в европейской части России летом 2010 года, вряд ли повторится сейчас, рассказал старший научный сотрудник Института физики атмосферы РАН Александр Ченокульский.
По его словам, текущим летом блокирующий антициклон не такой сильный, как 11 лет назад. Тогда он долго стоял над Поволжьем и регион был сухим, позднее эта засуха внесла вклад в июльскую жару.
"В 2010 году были очень долгоживущие блокирующие антициклоны, в июле, например, блокинг держался 26 дней. Вообще, если блокинг держится более 10 дней, то считается долгоживущим. В 2021 году тоже встал такой блокирующий антициклон, но он пока живет не так долго", – приводит слова Чернокульского РИА Новости.
Он уточнил, что в этом году блокинг встал восточнее. Об этом свидетельствует жаркая погода на европейской территории и прохладная в Сибири. Ученый также подчеркнул, что, согласно расчетам, в XXI веке стоит ожидать еще два или три события, которые заблокируют антициклоны, аналогичные лету 2010 года.
Ранее ведущий метеоролог Гидрометцентра Марина Макарова объяснила, что жара в столичном регионе вызвана антициклоном со стороны Ирана. По ее словам, антициклоны из субтропических широт обычно ощущаются на Дальнем Востоке России, однако в этом году они локализовались и над европейской частью страны.
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