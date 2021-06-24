Москвичи начали скупать мороженое и кондиционеры из-за жары

Москвичи каждый день скупают мороженого почти на 8 миллионов рублей. Это данные Аналитического центра столицы.

Вырос спрос также на кондиционеры и вентиляторы. Жара в столице уже побила несколько рекордов. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.