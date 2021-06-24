В Минздраве назвали напитки, от которых стоит отказаться в жару

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин
Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко порекомендовал россиянам отказаться от сладких и газированных напитков и пить больше простой воды.
"Во время жары нужно соблюдать простые правила, чтобы избежать проблем со здоровьем. Необходимо пить больше простой, обычной воды, откажитесь от сладких, газированных напитков, напитков, содержащих кофеин. Недопустимо употребление алкоголя в жару, поскольку алкоголь способствует обезвоживанию организма, увеличивает нагрузку на сердечно-сосудистую систему и может вызывать нарушение ритма", – приводит слова Мурашко РИА Новости.
Также министр обратил внимание, что одежду в такую погоду стоит выбирать легкую, чтобы она могла обеспечивать вентиляцию. Кроме того, Мурашко посоветовал россиянам не переедать и проводить не слишком много времени под открытым солнцем.
Глава Минздрава добавил, что если человек на жаре начинает чувствовать слабость, головокружение или тошноту, ему необходимо как можно скорее уйти в прохладное место, попить воды и отдохнуть. В случае если симптомы не прекратятся, следует вызвать врача.
Ранее в Гидрометцентре объяснили жару в Москве антициклоном со стороны Ирана. При этом синоптики пообещали, что со следующей недели температура в столице начнет снижаться.
Жители столичного региона показали, как спасаются от жары
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