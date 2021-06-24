Россиянам раскрыли способ охладить квартиру без кондиционера

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Есть несколько приемов, которые помогут пережить жару оставшимся в городских квартирах без кондиционеров россиянам. О них рассказала дизайнер Светлана Серова в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Она посоветовала перед сном класть белье в пакет и на некоторое отправлять в холодильник. Окна в жару следует закрывать пленкой, а вот блэкаут-штор лучше избегать, так как они не пропускают воздух в помещение.

"Надо избавиться от синтетических тканей, которые нагреваются и отражают солнце. Лучше использовать натуральный лен белого цвета", – отметила Серова.

Эксперт также сказала о необходимости регулярно проводить влажную уборку, убрать с пола ковры и отключить бытовые приборы. Также можно организовать дома компактный водный сад, высаживая растения прямо в воду.

В заключение она сообщила, что спать в жару комфортнее на шелковых простынях.

Ранее москвичей предупредили, что на этой неделе может быть установлена серия температурных рекордов из-за жары. Мастер-тренер, специалист по лечебной физкультуре Михаил Даниленко рассказал, в какое время лучше бегать и какие нагрузки можно себе позволить в жару.

В МЧС порекомендовали меньше курить, проводить влажную уборку и отказаться от употребления слишком холодных напитков.

В столичном Депздраве рассказали, что головная боль и головокружение, ощущение лихорадки, утомляемость, слабость, угнетение, покраснение кожи тела, одышка, холодный пот могут свидетельствовать о перегреве. Для борьбы с плохим самочувствием необходимо найти тень или покинуть душное помещение.

