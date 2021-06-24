Врач предупредила о последствиях приема некоторых лекарств в жару

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Использование ряда медицинских препаратов в сильную жару может спровоцировать отеки, рассказала врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Анна Кореневич на своем YouTube-канале.

По ее словам, заметные отеки могут вызвать блокаторы кальциевых каналов и некоторые другие препараты. Однако Кореневич отметила, что пугаться такой реакции организма не стоит.

Специалист посоветовала прогуливаться только ранним утром и поздним вечером, избегая прямых солнечных лучей. Также Кореневич рекомендовала увеличить потребление жидкости.

"Чем жарче, тем опаснее употребление спиртного, потому что оно вызывает обезвоживание", – отметила она.

Ранее врач-терапевт Людмила Лапа рассказала, что в жаркую погоду для избежания теплового удара нужно закрывать все части тела, отдать предпочтение натуральному хлопку, а также использовать в качестве головного убора шляпу.