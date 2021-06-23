Врач рассказала, как не простыть из-за кондиционера

Фото: depositphotos/sbotas
Врач-терапевт Татьяна Романенко в интервью радио Sputnik рекомендовала не допускать резких перепадов температуры в жару во избежание простуды и других проблем со здоровьем.
Специалист напомнила, что на этой неделе в Центральной России температура превысила отметку в +30 градусов, что повышает риск заболеть при попадании с жаркой улицы в холодное помещение.
"Следует устанавливать на кондиционере правильный температурный режим. Это первое правило, которое особенно актуально в жару", – отметила она.
Романенко также советует избегать того, чтобы потоки холодного воздуха от кондиционера были направлены непосредственно на человека, она рекомендует сидеть на расстоянии не менее полтора-двух метров от него.
Также эксперт рассказала о важности регулярной чистки фильтров кондиционера, чтобы не допускать скопления пыли и бактерий в нем.
Ранее врач-терапевт Людмила Лапа рассказала, что в жаркую погоду для избежания теплового удара нужно закрывать все части тела, отдать предпочтение натуральному хлопку, а также использовать в качестве головного убора шляпу.
Москвичам рассказали, как город переживает рекордную жару
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: