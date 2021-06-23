Врач рассказала, как не простыть из-за кондиционера

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Врач-терапевт Татьяна Романенко в интервью радио Sputnik рекомендовала не допускать резких перепадов температуры в жару во избежание простуды и других проблем со здоровьем.

Специалист напомнила, что на этой неделе в Центральной России температура превысила отметку в +30 градусов, что повышает риск заболеть при попадании с жаркой улицы в холодное помещение.

"Следует устанавливать на кондиционере правильный температурный режим. Это первое правило, которое особенно актуально в жару", – отметила она.

Романенко также советует избегать того, чтобы потоки холодного воздуха от кондиционера были направлены непосредственно на человека, она рекомендует сидеть на расстоянии не менее полтора-двух метров от него.

Также эксперт рассказала о важности регулярной чистки фильтров кондиционера, чтобы не допускать скопления пыли и бактерий в нем.

Ранее врач-терапевт Людмила Лапа рассказала, что в жаркую погоду для избежания теплового удара нужно закрывать все части тела, отдать предпочтение натуральному хлопку, а также использовать в качестве головного убора шляпу.