Москвичей призвали отказаться от поездок на транспорте из-за жары

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Жителям и гостям столицы порекомендовали воздержаться от поездок на общественном транспорте в ближайшие дни из-за жары. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

"Если есть возможность, откажитесь в ближайшие дни от поездок по городу с 11:00 до 17:00", – говорится в сообщении ведомства.

В случае когда поездка необходима, в департаменте призвали надевать свободную одежду из натуральных тканей, брать с собой бутылку воды и стараться держаться в тени.

Кроме того, для обеспечения наиболее комфортной поездки в столичном транспорте продолжают раздавать бесплатную питьевую воду. Так, за последние дни москвичам раздали около 5 тысяч бутылок с водой.

"Из-за аномальной жары сегодня мы уже раздаем воду на крупнейших хабах наземного транспорта: "ВДНХ", "Китай-город". С 11 начнем раздавать на "Теплом стане", "Щелковской", – подчеркнули в ведомстве.

Ранее Гидрометцентр продлил предупреждение об аномальной жаре в столице, оранжевый уровень погодной опасности объявлен до 14:00 пятницы, 25 июня. По данным синоптиков, среднесуточная температура в городе превышает норму на 7–10 градусов.