У родительских комитетов должна быть возможность контроля питания в школах – Путин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Владимир Путин считает, что у родительских комитетов должна быть возможность контролировать качество горячего питания в школах. Об этом он заявил в ходе посещения координационного центра правительства РФ.

Глава государства отметил, что часто родителей не допускают для проверок питания, добавив, что для него это совершенно непонятно.

"Я понимаю, что нельзя с улицы в грязных галошах на кухню зайти, понятно, есть определенные санитарные требования, но это можно организовать должным образом", – сказал президент РФ.

Путин выразил надежду, что к сентябрю 2021 года все российские школы решат проблему с организацией горячего питания. Глава государства отметил, что во многих субъектах пока еще существуют проблемы в данной сфере.

"Роспотребнадзор сейчас проведет дополнительное обследование школ, какие-то из них пока не готовы. Надеемся, что все школы страны к сентябрю 2021 года смогут осуществлять эту функцию", – сказал президент.

Ранее Роспотребнадзор разработал рекомендации по организации горячего питания школьников. Из данных рекомендаций следует, что энергетическая ценность рациона должна соответствовать физиологическим потребностям и энергозатратам учащихся. Помимо того, образовательным учреждениям рекомендовано максимально разнообразить здоровое питание. Одни и те же блюда не должны повторяться в течение дня и двух смежных дней.