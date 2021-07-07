Выплаты в 10 тыс рублей на детей-школьников начнутся в РФ с 16 августа

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков объявил, что с 16 августа начнется выплата 10 тысяч рублей для семей с детьми школьного возраста.

"Выплату средств, как вы и поручали, мы планируем в середине августа, то есть за 2 недели до начала учебного года, с 16 августа", – заявил он на совещании с президентом Владимиром Путиным.

Котяков также добавил, что прием заявлений стартует с 15 июля.

Указ о единовременной выплате ранее подписал Владимир Путин. Подать на нее заявление можно до 1 ноября. Средства перечислят в период с августа по декабрь 2021 года.

Получить выплату может один из родителей, а также усыновителей, опекунов и попечителей. Средства предназначены для каждого ребенка в возрасте от 6 до 18 лет. При этом 6 лет ребенку должно исполниться не позднее 1 сентября 2021 года.

На единовременную выплату могут претендовать инвалиды, лица с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет либо один из их родителей.