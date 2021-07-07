Выплаты в 10 тыс рублей на детей-школьников начнутся в РФ с 16 августа

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков объявил, что с 16 августа начнется выплата 10 тысяч рублей для семей с детьми школьного возраста.
"Выплату средств, как вы и поручали, мы планируем в середине августа, то есть за 2 недели до начала учебного года, с 16 августа", – заявил он на совещании с президентом Владимиром Путиным.
Котяков также добавил, что прием заявлений стартует с 15 июля.
Указ о единовременной выплате ранее подписал Владимир Путин. Подать на нее заявление можно до 1 ноября. Средства перечислят в период с августа по декабрь 2021 года.
Получить выплату может один из родителей, а также усыновителей, опекунов и попечителей. Средства предназначены для каждого ребенка в возрасте от 6 до 18 лет. При этом 6 лет ребенку должно исполниться не позднее 1 сентября 2021 года.
На единовременную выплату могут претендовать инвалиды, лица с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет либо один из их родителей.
Семьям с детьми выплатят по 10 тысяч рублей
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: