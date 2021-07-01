Кабмин утвердил правила выплаты пособий беременным и родителям-одиночкам

Фото: depositphotos/gutaper
Правительство утвердило правила выплаты ежемесячных пособий беременным женщинам и одиноким родителям с детьми. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Сообщается, что документ был опубликован на официальном сайте кабмина.
"Утвердить прилагаемые правила назначения и выплаты ежемесячного пособия женщине, вставшей на учет в медицинской организации в ранние сроки беременности, и ежемесячного пособия на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет в части, не определенной Федеральным законом "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей", – сообщается в постановлении.
На сайте перечислены документы для назначения пособия. Кроме того, постановление ввело форму заявления для получения выплаты.
Уточняется, что на данные цели направят более 46,6 миллиарда рублей.
Ранее ПФР объявил о начале приема заявлений на новые пособия беременным и родителям-одиночкам с 1 июля. Пособия положены тем, чей доход не превышает прожиточного минимума на человека в регионе. Выплата назначается с учетом комплексной оценки нуждаемости.
На социальные пособия зарезервировано 46,6 млрд рублей – Путин
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: