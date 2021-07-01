Кабмин утвердил правила выплаты пособий беременным и родителям-одиночкам

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Правительство утвердило правила выплаты ежемесячных пособий беременным женщинам и одиноким родителям с детьми. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Сообщается, что документ был опубликован на официальном сайте кабмина.

"Утвердить прилагаемые правила назначения и выплаты ежемесячного пособия женщине, вставшей на учет в медицинской организации в ранние сроки беременности, и ежемесячного пособия на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет в части, не определенной Федеральным законом "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей", – сообщается в постановлении.

На сайте перечислены документы для назначения пособия. Кроме того, постановление ввело форму заявления для получения выплаты.

Уточняется, что на данные цели направят более 46,6 миллиарда рублей.

Ранее ПФР объявил о начале приема заявлений на новые пособия беременным и родителям-одиночкам с 1 июля. Пособия положены тем, чей доход не превышает прожиточного минимума на человека в регионе. Выплата назначается с учетом комплексной оценки нуждаемости.