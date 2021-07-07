Меры по ежемесячным выплатам на детей до 7 лет реализуют до 1 августа

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Владимир Путин поручил правительству реализовать меры по ежемесячным выплатам на детей от трех до семи лет до 1 августа. Об этом сообщается на сайте Кремля.

"Правительству РФ обеспечить реализацию мер по вопросам назначения и осуществления ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно в части мониторинга региональной правоприменительной практики исполнения нормативных правовых актов РФ, касающихся назначения и осуществления указанной выплаты", – говорится в списке поручений.

Вместе с тем президент заявил о необходимости обеспечить осуществление мер по части методического сопровождения региональных властей, а также организации работы горячей линии по рассмотрению обращений россиян и организаций по данному вопросу на сайте уполномоченного федерального органа исполнительной власти.

Ранее Путин подписал указ о единовременной выплате семьям, имеющим детей. В период с августа по декабрь 2021 года семьям должны сделать одну выплату в размере 10 тысяч рублей. Подать на нее заявление можно до 1 ноября. Выплата положена одному из родителей (усыновителей, опекунов, попечителей) на каждого ребенка с российским паспортом в возрасте от 6 до 18 лет. Ребенку должно исполниться 6 лет не позднее 1 сентября 2021 года.

