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Экономика

13:55

Мэр Москвы подписал постановление о выделении субсидий столичным предпринимателям

мэр Москвы экономика

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин подписал постановление, по которому предприниматели смогут рассчитывать на получение городских субсидий. Для этого им нужно будет подать заявку через личные кабинеты на IТ-платформах коммерческих банков, в которых открыты расчетные счета. Об этом сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы со ссылкой на итоги заседания президиума правительства города.

"По сути, банки станут уполномоченными представителями московских предпринимателей по сбору документов и подаче заявок на городские субсидии и гранты, а также будут консультировать своих клиентов по вопросам получения мер поддержки", – сказано в сообщении.

Пресс-служба подчеркнула, что такая форма подачи заявок значительно упростит получение финансовой поддержки от города, так как сервисы банков помогут предпринимателям сформировать полный пакет документов, а также снизить количество отказов вследствие ошибок в их заполнении.

В сообщении объяснили, что для участия в программе банкам необходимо будет заключить соглашения с департаментом предпринимательства и инновационного развития Москвы, а также соответствовать ряду критериев, в том числе иметь:

  • кредитный рейтинг не ниже уровня "A-(RU)",
  • развитую филиальную сеть в Москве (не менее 30 филиалов и представительств),
  • круглосуточную службу поддержки клиентов,
  • техническую возможность интеграции IТ-платформ с городскими информационными системами.

Планируется, что первыми субсидиями, на которые можно будет подать заявки, станут субсидии на приобретение и лизинг оборудования, развитие хозяйственной деятельности в Москве, участие в выставках и онлайн-продвижение товаров и услуг, компенсацию расходов по договорам франчайзинга.

Заявки на получение этих субсидий в 2021 году начнут принимать на следующей неделе.

Ранее Сергей Собянин поручил закупить 200 новых автомобилей скорой помощи. Для этого департамент здравоохранения Москвы получит субсидию в размере 620 миллионов рублей.

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