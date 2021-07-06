Мэр Москвы подписал постановление о выделении субсидий столичным предпринимателям

13:55
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Сергей Собянин подписал постановление, по которому предприниматели смогут рассчитывать на получение городских субсидий. Для этого им нужно будет подать заявку через личные кабинеты на IТ-платформах коммерческих банков, в которых открыты расчетные счета. Об этом сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы со ссылкой на итоги заседания президиума правительства города.
"По сути, банки станут уполномоченными представителями московских предпринимателей по сбору документов и подаче заявок на городские субсидии и гранты, а также будут консультировать своих клиентов по вопросам получения мер поддержки", – сказано в сообщении.
Пресс-служба подчеркнула, что такая форма подачи заявок значительно упростит получение финансовой поддержки от города, так как сервисы банков помогут предпринимателям сформировать полный пакет документов, а также снизить количество отказов вследствие ошибок в их заполнении.
В сообщении объяснили, что для участия в программе банкам необходимо будет заключить соглашения с департаментом предпринимательства и инновационного развития Москвы, а также соответствовать ряду критериев, в том числе иметь:
Заявки на получение этих субсидий в 2021 году начнут принимать на следующей неделе.
Ранее Сергей Собянин поручил закупить 200 новых автомобилей скорой помощи. Для этого департамент здравоохранения Москвы получит субсидию в размере 620 миллионов рублей.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: