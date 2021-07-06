Мэр Москвы упростил порядок получения статуса предпенсионера

13:26
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Мэр столицы Сергей Собянин подписал постановление, благодаря которому с 12 июля горожанам станет проще получить статус предпенсионера. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы по итогам заседания президиума регионального правительства.
"Упрощен порядок получения статуса предпенсионера – с 12 июля 2021 года предоставление этой услуги будет осуществляться исключительно в электронном виде на портале mos.ru. Личное посещение центров госуслуг "Мои документы" для этой цели более не требуется. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы", – говорится в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что подача заявлений будет организована максимально просто. При этом всю необходимую информацию органы соцзащиты получат самостоятельно в рамках межведомственного информационного взаимодействия.
Также с шести до трех рабочих дней сократится срок рассмотрения заявления. Уведомление о присвоении статуса пользователи смогут увидеть в личном кабинете на mos.ru, а сведения, подтверждающие статус предпенсионера, будут автоматически передаваться в информационные системы города для предоставления гражданам мер соцподдержки.
В пресс-службе напомнили, что предпенсионерами являются достигшие 60 лет мужчины и достигшие 55 лет женщины. Им сохранены все меры социальной поддержки, которыми они пользовались до повышения возраста выхода на пенсию.
За 2019–2020 годы за получением статуса предпенсионера обратились свыше 140 тысяч москвичей, за первое полугодие 2021 года – порядка 44 тысяч.
Ранее стало известно, что в Госдуму планируют внести законопроект о выплате пособий по безработице предпенсионерам. Предполагается, что пособие составит 12 130 рублей в месяц.
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