Центр вакцинации в Гостином дворе обеспечит вакцинацию до 6 тыс человек в сутки – Собянин

В столице открывается крупнейший в России прививочный пункт. Он будет работать на площадке Гостиного двора. Мэр города Сергей Собянин рассказал, что там смогут принимать до 6 тысяч человек в сутки, но время работы и, соответственно, пропускную способность можно будет увеличить.

Тем временем прививочный пункт в ГУМе решили закрыть из-за слишком большого потока людей.

Также мэр рассказал, что первым компонентом вакцины от коронавируса в Москве уже привились 3 миллиона человек. А последняя неделя показала некоторое снижение заболеваемости в городе. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.