Собянин осмотрел ход строительства бизнес-парка "Прокшино"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин посетил строящийся бизнес-парк "Прокшино". Планируется, что объект будет состоять из пяти зданий площадью 177 тысяч квадратных метров, где будет создано свыше 16 тысяч рабочих мест.

В бизнес-квартале "Прокшино" строится первая очередь – 13-этажный офисно-торговый центр, в котором смогут работать более 3 тысяч человек. Завершение строительства первой очереди запланировано на 2023 год.

"За несколько лет Новая Москва активно развивается, построено восемь станций метро. Еще в проектировании и строительстве около 13 станций. Построено 280 километров дорог. Это огромный объем дорог, построены больше сотни объектов соцкультбыта, поликлиники, больницы, школы, детские сады. Конечно, очень важно создание рабочих мест", – отметил градоначальник.

Мэр подчеркнул, что в ТиНАО население увеличилось на 300 тысяч человек, при этом там создано порядка 180 тысяч рабочих мест. Кроме того, на территории было построено и реконструировано полсотни парков.

"По качеству строительства новых микрорайонов они не только не уступают старым московским. Это уже микрорайоны нового поколения, значительно лучше. Мы видим сегодня по спросу, по цене. Конечно, работа предстоит огромная, но возможности для москвичей будут с каждым годом увеличиваться и комфортное проживание на этой территории будет улучшаться", – добавил Собянин.

Ранее сообщалось, что утвержден проект планировки территории канализационной насосной станции "Прокшино". Соответствующий документ подписал Сергей Собянин. Территория, выделенная под проект, находится в поселениях Сосенском, Мосрентген, Московском, а также в районе Теплый Стан. Общая площадь указанного участка составляет 107 гектаров.

