Собянин утвердил проект планировки территории на западе Москвы

11 мая, 23:54
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Утвержден проект планировки территории вдоль Киевского направления Московской железной дороги (МЖД) на западе столицы. Соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин.
Как сообщает портал мэра и правительства Москвы, в планировке предусмотрено строительство дополнительных путей, а также развитие железнодорожной инфраструктуры на участке от Киевского вокзала до остановочных пунктов "Апрелевка" и "Сколково".
Дополнительно отмечается, что граница объекта природного комплекса № 160а Западного административного округа Москвы "Бульвар вдоль Проектируемого проезда № 2213" была изменена по причине его исключения из состава участка территории площадью 0,10 гектара. Кроме того, поменялась граница природного комплекса № 178 Западного административного округа Москвы "Озелененная территория в долине реки Сетуни и ее притоков в районе Ново-Переделкино и прилегающие территории".
В постановлении уточняется, что общая площадь территории, входящей в проект, составляет 80,21 гектара.
"Территория <...> расположена в районах Солнцево, Очаково-Матвеевское Москвы и Одинцовского городского округа Московской области вдоль железнодорожных путей Киевского направления Московской железной дороги", – добавляется в документе.
Ранее Собянин утвердил проект благоустройства территории у станции Мещерская Киевского направления МЖД. Отмечалось, что реконструкцию станции планируют завершить в текущем году.
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