Два жилых квартала построят в районе Москворечье-Сабурово

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Москомархитектура одобрила проект двух жилых кварталов в столичном районе Москворечье-Сабурово. Об этом сообщает пресс-службе комитета.

"Фасады зданий оформят по принципу мозаики. Дома возведут в рамках третьего этапа комплексной жилой застройки в Москворечье-Сабурово по адресу 2-й Котляковский переулок, владение 1/1. В основу проектирования легла идея квартальной структуры планировки, широко применяемая в крупных европейских городах", – говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что здания высотой от 7 до 15 этажей образуют закрытый внутренний двор без автомобилей. Эту территорию озеленят. На первых этажах зданий разместят коммерческие помещения и городские сервисы.

Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов рассказал, что основными цветами фасадов зданий будут терракотовый, бежевый, коричневый, бордовый.

В пресс-службе добавили, что через весь комплекс будет проходить аллея с магазинами, кафе и зонами отдыха, обустроят подземные парковки.

Ранее сообщалось, что на северо-востоке столицы появятся более двух гектаров благоустроенной и озелененной территории. Там реализуют новый жилой экоквартал VERY. Специалисты возведут четыре жилых дома высотой 31 этаж, на первых этажах разместят необходимую социальную инфраструктуру. Предполагается строительство спортивного комплекса с бассейном. Для семей с маленькими детьми в VERY появится детский сад на 100 мест. Особенностью проекта станет отреставрированный пятиэтажный гостиничный корпус.

