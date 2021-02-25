Первый этап строительства бульвара Братьев Весниных в столице завершат в 2022 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Бульвар Братьев Весниных на территории бывшей промышленной зоны "ЗИЛ" будут строить в три этапа, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Как уточняется, бульвар будет полностью пешеходным, а его протяженность составит почти километр.
Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов рассказал, что на первом этапе строительства специалисты благоустроят территорию площадью свыше 10 тысяч квадратных метров. Первые 210 метров c обширным озеленением планируют сдать в 2022 году.
"В будущем бульвар станет центром досуговой и деловой части нового городского квартала. Здесь появятся арт-объекты, филиал санкт-петербургского музея "Эрмитаж", а также современное жилье с интересной архитектурой", – утонил Кузнецов.
В материале говорится, что бульвар Братьев Весниных станет уютным и удобным городским пространством с зонами отдыха и велопарковками.
Ранее сообщалось, что в конце 2023 года на ЗИЛе планируют построить жилой дом, крышу которого украсят двухметровые фигуры белых голубей. Для реализации проекта будет отлито почти 30 специально созданных бетонных элементов. На верхних этажах в фасаде предусмотрены вставки из стекла кубической формы. Архитектор отметил, что корпус Бродского со скульптурами птиц отличает особый вид кладки клинкерного кирпича, а также французские балконы.
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