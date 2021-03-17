В столице появится новое городское пространство

Фото: Москомархитектура
В Москве планируется благоустроить участок улично-дорожной сети на Симоновской набережной – от Крутицкой набережной до улицы Ленинской Слободы. Об этом сообщил главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.
"Сейчас подход к реке ограничен, территория занята промышленными постройками и совершенно не благоустроена. Вскоре там будет прогулочная зона, а новый участок улично-дорожной сети повысит транспортную доступность жилья и реконструируемого спорткомплекса "Торпедо". Я уверен, что Крутицкая набережная и территория вблизи Симонова монастыря станет еще одним городским пространством у воды, которое полюбят москвичи", – рассказал Кузнецов.
Разработкой проекта занимался Институт Генплана Москвы. В планах озеленение территории, строительство берегоукрепления, организация площадок для отдыха. Появится инфраструктура для велосипедистов: велодорожки, парковки и пункты велошеринга.
Что касается реконструируемого спорткомплекса "Торпедо", Кузнецов рассказал, что он должен стать центром притяжения не только для поклонников футбола, но и для жителей района. На стадионе будут открыты различные спортивные секции.
Заместитель директора Института Генплана Москвы Игорь Бахирев назвал работу над проектом вызовом.
"Необходимо создать условия, в которых, с одной стороны, территория будет эффективно использоваться в обычные дни, а с другой – чтобы улично-дорожная сеть выдержала пиковую нагрузку в дни мероприятий. Наше проектное решение учитывает все эти сценарии", – прокомментировал Бахирев.
Общественные обсуждения проекта стартовали 17 марта и завершатся 30 марта 2021 года. На сайте проекта "Активный гражданин" в разделе "Общественные обсуждения" все желающие могут задать вопросы по проекту или высказать предложения. Разработчики рассмотрят все поступившие обращения.
Ранее сообщалось, что эксперты газеты The Art Newspaper Russia признали Северный речной вокзал "Реставрацией года". Жюри отметило быстрое и бережное восстановление архитектурного ансамбля.
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