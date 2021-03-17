В столице появится новое городское пространство

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В Москве планируется благоустроить участок улично-дорожной сети на Симоновской набережной – от Крутицкой набережной до улицы Ленинской Слободы. Об этом сообщил главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.

"Сейчас подход к реке ограничен, территория занята промышленными постройками и совершенно не благоустроена. Вскоре там будет прогулочная зона, а новый участок улично-дорожной сети повысит транспортную доступность жилья и реконструируемого спорткомплекса "Торпедо". Я уверен, что Крутицкая набережная и территория вблизи Симонова монастыря станет еще одним городским пространством у воды, которое полюбят москвичи", – рассказал Кузнецов.

Разработкой проекта занимался Институт Генплана Москвы. В планах озеленение территории, строительство берегоукрепления, организация площадок для отдыха. Появится инфраструктура для велосипедистов: велодорожки, парковки и пункты велошеринга.

Что касается реконструируемого спорткомплекса "Торпедо", Кузнецов рассказал, что он должен стать центром притяжения не только для поклонников футбола, но и для жителей района. На стадионе будут открыты различные спортивные секции.

Заместитель директора Института Генплана Москвы Игорь Бахирев назвал работу над проектом вызовом.

"Необходимо создать условия, в которых, с одной стороны, территория будет эффективно использоваться в обычные дни, а с другой – чтобы улично-дорожная сеть выдержала пиковую нагрузку в дни мероприятий. Наше проектное решение учитывает все эти сценарии", – прокомментировал Бахирев.

Общественные обсуждения проекта стартовали 17 марта и завершатся 30 марта 2021 года. На сайте проекта "Активный гражданин" в разделе "Общественные обсуждения" все желающие могут задать вопросы по проекту или высказать предложения. Разработчики рассмотрят все поступившие обращения.

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