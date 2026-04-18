Ограничения на работу сняты в аэропорту Внуково

Ограничения на прием и выпуск воздушных гражданских судов сняты в московском аэропорту Внуково. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

В сообщении ведомства отмечается, что ограничения были необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Ограничения во Внуково были введены в пятницу, 17 апреля. Воздушная гавань принимала и отправляла самолеты по согласованию с соответствующими органами.

Пассажиров также предупреждали о возможных корректировках в расписании части рейсов. Информация об этом доступна на онлайн-табло аэропорта.