Рейсы из России на Ближний Восток будут запущены после обеспечения безопасности

Регулярное авиасообщение со странами Ближнего Востока будет возобновляться при первой возможности, сообщил журналистам глава Минтранса РФ Андрей Никитин.

По его словам, Россия находится в активном взаимодействии с авиавластями стран Ближнего Востока. В частности, что касается ОАЭ и Израиля, то рейсы в эти страны будут возобновлены, как только станет полностью безопасно.

Трудности с рейсами возникли после того, как 28 февраля США и Израиль нанесли по Ирану удары в рамках военной операции. В ответ Тегеран атаковал израильскую территорию и американские военные базы в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

В связи с этим Израиль, Иран и другие страны региона ввели ограничения на использование воздушного пространства. Минтранс, МИД, МЧС и Минэкономразвития России, а также Росавиация, Российский союз туриндустрии (РСТ), отечественные и зарубежные авиакомпании приступили к проработке путей восстановления полетов.