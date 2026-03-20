20 марта, 12:53

Транспорт

Рейсы из России на Ближний Восток будут запущены после обеспечения безопасности

Фото: depositphotos/Feverpitch

Регулярное авиасообщение со странами Ближнего Востока будет возобновляться при первой возможности, сообщил журналистам глава Минтранса РФ Андрей Никитин.

По его словам, Россия находится в активном взаимодействии с авиавластями стран Ближнего Востока. В частности, что касается ОАЭ и Израиля, то рейсы в эти страны будут возобновлены, как только станет полностью безопасно.

Трудности с рейсами возникли после того, как 28 февраля США и Израиль нанесли по Ирану удары в рамках военной операции. В ответ Тегеран атаковал израильскую территорию и американские военные базы в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

В связи с этим Израиль, Иран и другие страны региона ввели ограничения на использование воздушного пространства. Минтранс, МИД, МЧС и Минэкономразвития России, а также Росавиация, Российский союз туриндустрии (РСТ), отечественные и зарубежные авиакомпании приступили к проработке путей восстановления полетов.

