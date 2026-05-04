04 мая, 21:56

ОАЭ частично закрыли воздушное пространство из-за атак по стране

Воздушное пространство Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) частично закрыто на фоне атак, которые предположительно осуществляет Иран. Об этом сообщило в соцсети X управление гражданской авиации страны.

При этом для полетов в Эмираты и обратно открыты 4 специальных коридора. Тем временем военные ОАЭ продолжают отражать атаки ракет и дронов, добавила пресс-служба Минобороны государства.

Минобразования Эмиратов, в свою очередь, объявило о переводе всех учебных заведений страны на дистанционный формат до конца недели. Занятия будут проводиться удаленно со вторника, 5 мая, по пятницу, 8 мая.

Решение было принято из соображений безопасности. В ведомстве уточнили, что ситуацию пересмотрят в пятницу и при необходимости дистанционное обучение может быть продлено.

4 мая силы противовоздушной обороны (ПВО) Эмиратов сбили над территориальными водами страны три крылатые ракеты, летевшие со стороны Ирана. Еще один снаряд упал в море.

Также в результате атаки БПЛА произошел пожар в нефтяной зоне Фуджейры (FOIZ). В свою очередь, Иран сообщил, что не планировал и не собирается наносить удары по ОАЭ.

МИД Эмиратов резко осудил атаки по территории страны. Министерство указало, что страна ни при каких обстоятельствах не пойдет на компромисс в вопросах защиты своей безопасности и суверенитета и оставляет за собой право ответить на данные атаки.

Обострение конфликта на Ближнем Востоке произошло в конце февраля, когда Израиль и США нанесли ракетные удары по Ирану. В ответ Тегеран атаковал еврейское государство и американские базы в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

По информации источников в спецслужбах Исламской Республики, пять стран Персидского залива, включая ОАЭ, предоставили США свою территорию и воздушное пространство для нанесения ударов по Ирану. Речь также идет о Бахрейне, Катаре, Кувейте и Саудовской Аравии.

