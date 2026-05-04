В Иране заявили, что не планировали атаковать ОАЭ

Иран не планировал и не собирается наносить удары по Объединенным Арабским Эмиратам (ОАЭ), сообщила гостелерадиокомпания Ирана со ссылкой на высокопоставленный военный источник республики.

Это заявление было сделано после того, как 4 мая средства противовоздушной обороны ОАЭ сбили над территориальными водами страны три крылатые ракеты, летевшие со стороны Ирана. При этом еще один снаряд упал в море.

Кроме того, в результате атаки БПЛА начался пожар в нефтяной зоне Фуджейры (FOIZ). В настоящее время продолжается работа по локализации огня.

Власти Абу-Даби призвали жителей укрыться в ближайшем защищенном здании, находиться подальше от окон, дверей, открытых пространств и ждать дальнейших указаний.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился в конце февраля, когда Израиль и США нанесли ракетные удары по Ирану. В ответ Тегеран атаковал еврейское государство и американские базы в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

Как сообщали источники в спецслужбах Исламской Республики, пять стран Персидского залива, включая ОАЭ, предоставили США свою территорию и воздушное пространство для нанесения ударов по Ирану. Речь также идет о Бахрейне, Катаре, Кувейте и Саудовской Аравии.