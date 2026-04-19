19 апреля, 13:24

Мэр Москвы

Собянин рассказал о развитии комфортных поездок между Москвой и Подмосковьем

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Благодаря проекту "Москва – область" формируется единое транспортное пространство столицы и Подмосковья, сообщил Сергей Собянин в своем канале в МАХ.

"Совместно с правительством Московской области реализуем уникальный проект – бесшовную транспортную систему для жителей крупнейшей агломерации страны", – отметил мэр.

Он объяснил, что проект состоит из нескольких этапов. Первый был завершен в 2025 году – в западном, северо-западном и северных направлениях запустили 25 маршрутов. В рабочие дни на них работает около 200 автобусов, которые совершают порядка 70 тысяч поездок в сутки.

Второй этап намечен на 2026 год. Будет интегрировано еще 54 маршрута в систему Московского транспорта, включая юго-западное, северное и северо-восточное направления. Планируется задействовать около 450 автобусов, на них будет совершаться более 120 тысяч поездок.

В 2027 и 2028 годах пройдут финальные этапы. В транспортный комплекс Москвы интегрируют треть маршрутов, связывающих город и область.

Собянин подчеркнул, что благодаря этому появляются дополнительные транспортные возможности по развитию инфрастуктуры в Подмосковье. В 2025 году, например, было обновлено 40 остановок и 5 отстойно-разворотных площадок для автобусов.

"Автобусы областных перевозчиков перенаправляются на маршруты к станциям МЦД, Ярославского и Павелецкого направлений в области – время ожидания транспорта значительно сокращается", – добавил градоначальник.

Для того, чтобы запустить маршруты, в прошлом году было закуплено свыше 500 автобусов российского производства. Они отвечают самым высоким требованиям и критериям комфорта столичного транспорта.

После запуска проекта на автобусах было совершено почти 10 миллионов поездок, а на отдельных направлениях пассажиропоток вырос до 60%.

Собянин указал на то, что проект "Москва – область" является одним из крупнейших в России примеров системной интеграции транспортных систем смежных регионов.

"Благодаря ему поездки станут комфортнее для более чем трех миллионов жителей Москвы и Подмосковья. Это предсказуемые интервалы движения автобусов, удобное расписание и современный подвижной состав", – заключил глава города.

Ранее в рамках проекта "Москва – область" в город поступили 100 автобусов НефАЗ-5299 и ЛиАЗ "Ситимакс-12", которые обустроены специально для дальних поездок. Всего в этом году в Подмосковье запустят 50 новых маршрутов. Появятся новые остановки, выделенные полосы и транспортные узлы.

Читайте также


мэр Москвытранспортгород

Главное

Почему в России растет число одиноких людей

Особенно остро тенденцию ощущают жители Сибири и Дальнего Востока

В ГД это связали с разрушением института семьи

Читать
закрыть

Реальна ли аллергия на работу?

Речь о "синдроме больного здания": впервые этот термин появился в докладах ВОЗ еще в 1980-х

Однако такая реакция может возникать и из-за психологических проблем

Читать
закрыть

Где аллергикам переждать цветение березы?

Врачи советуют сменить климатическую зону во время пика пыления

Удачными вариантами станут в том числе Сочи, Геленджик, Анапа и Крым

Читать
закрыть

Россиянки начали перепродавать подаренные ухажерами букеты

Многие признаются, что на вырученные деньги могут оплатить коммуналку или закрыть кредит

Перепродажа букета может быть эмоциональной и психологической защитой девушки

Читать
закрыть

Чем заняться на "Библионочи" в Москве 18 апреля

Тема всех мероприятий в этом году: "Единство народов – сила России!"

Библиотеки и культурные центры проведут сотни мероприятий, включая спектакли, кинопоказы и не только

Читать
закрыть

В России может появиться регистр привитых и отказавшихся от вакцинации

Попадание в регистр не повлечет никаких негативных последствий, подчеркнули в Минздраве

Врачи напомнили, что благодаря прививкам человечество, например, сумело победить оспу

Читать
закрыть

Почему молодежь путешествует на последние деньги?

В Сети продвигают новый тренд: потратить почти все деньги на поездки, не задумываясь о будущем

Эксперты предупреждают, что такой взгляд на жизнь опасен по многим причинам

Читать
закрыть

Вызывает ли COVID-19 приступы аллергии?

Москвичи, которые никогда не страдали аллергией, начали жаловаться на появившиеся после COVID-19 симптомы

Врачи предполагают, что постковидные проявления маскируются под аллергию

Читать
закрыть

