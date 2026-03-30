Новости

Новости

30 марта, 09:33

Транспорт

Более 200 остановок нового типа появились в Москве с начала года

Фото: пресс-служба ГУП "Мосгортранс"

Свыше 200 остановок нового типа установлено в Москве с начала 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса со ссылкой на заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

"На сегодняшний день в городе обновили уже более 95% остановок. К концу 2026 года планируем полностью заменить устаревшие павильоны на современные", – отметил Ликсутов.

Особенностью новых остановок является их инновационные износостойкие и прочные конструкции, которые защищают горожан, ожидающих транспорт, от солнца и дождя. Здесь же предусмотрены плакаты с расписанием маршрутов и QR-коды, которые показывают время прибытия автобуса. Кроме прочего, павильоны собирают на заводе СВАРЗ в Москве.

Ранее на маршруты вышли автобусы, которые теперь курсируют от метро "Тушинская" и одноименной станции МЦД-2 до Красногорска. Всего в рамках соглашения с правительством Московской области столичные власти запустили свыше 25 пригородных маршрутов. В текущем году планируется интегрировать в систему московского транспорта еще более 50 направлений.

транспортгород

