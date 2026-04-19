"Зенит" обыграл махачкалинское "Динамо" и вышел в лидеры РПЛ

Петербургский "Зенит" одержал победу над "Динамо" Махачкала в матче 25-го тура Российской премьер-лиги. Встреча проходила на стадионе "Анжи Арена" и завершилась со счетом 1:0.

Единственный гол был забит на 78-й минуте. Защитник хозяев Никита Глушков отправил мяч в собственные ворота. Ранее, на 71-й минуте, нападающий гостей Александр Соболев не реализовал пенальти и его удар парировал голкипер Давид Волк.

После этой победы "Зенит" набрал 55 очков и поднялся на первое место в таблице, обойдя Краснодар, у которого 53 очка. Ближайший матч краснодарская команда проведет против "Балтики".

Махачкалинское "Динамо" с 23 очками занимает на данный момент 12-е место. В следующем туре "Зенит" сыграет на выезде с московским "Локомотивом", а "Динамо" встретится с "Акроном".

Ранее московское "Динамо" сыграло вничью с "Краснодаром" в первом матче Пути РПЛ Кубка России. Встреча в Москве завершилась со счетом 0:0. Ключевой эпизод матча произошел на 42-й минуте, когда главный арбитр Иван Абросимов после просмотра VAR отменил красную карточку защитнику "Краснодара" Валентину Пальцеву.