19 апреля, 13:58

Наука

На Земле наблюдаются слабые и средние магнитные бури

Фото: depositphotos/vampy1

На Земле наблюдаются слабые и средние магнитные бури, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

Отмечается, что всплески геомагнитных возмущений находятся в диапазоне G1-G2, то есть слабой и средней силы. По данным ученых, обстановка должна стабилизироваться в понедельник, 20 апреля, однако полностью воздействие корональной дыры будет снято только к середине недели.

Ранее в ИКИ РАН сообщали, что в субботу и воскресенье, 18 и 19 апреля, планету затронет поток быстрого солнечного ветра, который приведет к нестабильной геомагнитной обстановке.

Предыдущая магнитная буря накрывала Землю 2 апреля. Ее длительность составила около трех суток. По мнению ученых, причиной космического события стали быстрые потоки солнечного ветра, сформированных корональной дырой. Причем в один из дней буря усилилась из-за приближения к Земле слабого выброса солнечной массы.

