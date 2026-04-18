Фото: 123RF.com/thanhquangtran

Слабая магнитная буря началась на Земле. Возмущения оцениваются на уровне G1, сообщили в пресс-службе Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Ученые напомнили о своем предупреждении, согласно которому в субботу и воскресенье, 18 и 19 апреля, планету затронет поток быстрого солнечного ветра, который приведет к нестабильной геомагнитной обстановке.

Она в том числе поспособствует возникновению полярных сияний вечером 18-го числа. Наблюдать их смогут жители северной и северо-западной части страны.

"В целом, год является исключительно богатым на геомагнитные возмущения и на данный момент идет по второму графику в текущем столетии", – подытожили исследователи.

Предыдущая магнитная буря накрывала Землю 2 апреля. Ее длительность составила около трех суток. По мнению ученых, причиной космического события стали быстрые потоки солнечного ветра, сформированного корональной дырой. Причем в один из дней буря усилилась из-за приближения к Земле слабого выброса солнечной массы.